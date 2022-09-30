Geely приобрела часть британского Aston Martin

7,6% акций компании Aston Martin Lagonda выкупил китайский автопроизводитель Geely. Это следует из заявления, размещенного на официальном сайте компании.
«Мы рады объявить о наших инвестициях в Aston Martin и верим, что с нашим хорошо зарекомендовавшим себя послужным списком и технологическими предложениями Geely Holding может внести свой вклад в будущий успех Aston Martin», — подчеркнул гендиректор Geely Holdings Group Даниэль Дунхуэй Ли.
Напомним, что вопрос приобретения доли активно обсуждался еще в 2020 году. Но тогда сделку заключить не удалось.
Geely является владельцем шведской компании Volvo, а также 10% акций Mercedes-Benz и 34% — корейского подразделения Renault.
Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.