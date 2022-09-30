Geely приобрела часть британского Aston Martin

«Мы рады объявить о наших инвестициях в Aston Martin и верим, что с нашим хорошо зарекомендовавшим себя послужным списком и технологическими предложениями Geely Holding может внести свой вклад в будущий успех Aston Martin», — подчеркнул гендиректор Geely Holdings Group Даниэль Дунхуэй Ли.