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21 минуту назад

Новости автомира: Geely приобрела часть британского Aston Martin

Лера Букина

7,6% акций компании Aston Martin Lagonda выкупил китайский автопроизводитель Geely. Это следует из заявления, размещенного на официальном сайте компании.

Geely приобрела часть британского Aston Martin
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы рады объявить о наших инвестициях в Aston Martin и верим, что с нашим хорошо зарекомендовавшим себя послужным списком и технологическими предложениями Geely Holding может внести свой вклад в будущий успех Aston Martin», — подчеркнул гендиректор Geely Holdings Group Даниэль Дунхуэй Ли.

Напомним, что вопрос приобретения доли активно обсуждался еще в 2020 году. Но тогда сделку заключить не удалось.

Geely является владельцем шведской компании Volvo, а также 10% акций Mercedes-Benz и 34% — корейского подразделения Renault.

Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.

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