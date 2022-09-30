Кроссовер Geely Monjaro сфотографировали в Москве

Автомобиль Geely Monjaro c московскими номерами замечен в столице России, сообщает портал «Китайское автомобили».

Фото: китайские-автомобили.рф китайские-автомобили.рф

Это может свидетельствовать о том, что российское представительство Geely продолжает работу по выводу автомобиля на российский рынок, предполагает издание. При этом Geely Monjaro уже получил сертификационные документы для продажи на российском рынке.

Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель, для нашего рынка для нее предусмотрен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат японской марки Aisin. Автомобиль рассчитан на использование бензина Аи-95. Для кроссовера предусмотрен полный привод.

При этом в 2021 году Monjaro под старым индексом KX11 попадал на фото — в том числе в Сургуте, где машину испытывали в условиях сильных морозов.