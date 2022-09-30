Xiaomi достроила прототип своего первого автомобиля

Китайская компания Xiaomi, известная смартфонами и другой электроникой, построила прототип своего первого автомобиля, пишет Carscoops со ссылкой на источники из КНР. Официально эта информация пока не подтверждена. Xiaomi уже не первый год трудится над собственным электрокаром: инвестиции в проект, в котором задействовано более тысячи человек, превышают 10 миллиардов долларов. Вскоре Xiaomi начнет строить завод в Пекине производственной мощностью 300 тысяч машин в год.

Фото: Xiaomi Xiaomi

По предварительным данным, первым автомобилем Xiaomi станет электроседан, который будет доступен в нескольких конфигурациях. В базовой версии рабочее напряжение электросистемы составит 400 вольт, а флагманская будет использовать 800-вольтовую, а также передовые аккумуляторы от китайских BYD и CATL.

Ранее основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь пообещал электрокару «продвинутую технологию автономного вождения». Она уже вовсю тестируется: по данным Pan Daily, автопилот испытывают на 144 автомобилях по всему Китаю, среди которых — оснащенные датчиками и лидарами BMW 5-Series и BYD Han.

Несмотря на серьезные вложения и амбициозный подход к разработке, Лэй Цзюнь называет выход Xiaomi на новый для себя рынок «вынужденным шагом», вызванным все более глубокой интеграцией гаджетов и автомобилей. Даже если всего один процент из десятка миллионов пользователей электроники Xiaomi решит дать шанс автомобилю под таким шильдиком, это будет «фантастический старт», сказал Лэй Цзюнь.