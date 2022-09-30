Суд Петербурга взыскал с Volkswagen 43 млн рублей за бракованную Audi

Кировский районный суд в Санкт-Петербурге взыскал с российского представительства Volkswagen более 43 млн рублей в рамках дела о возврате производителю бракованного седана Audi A8. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

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По ее информации, жительница Санкт-Петербурга Татьяна Чадаева обратилась в суд с иском о возврате автомобиля на четвертый год владения, после того как автомобиль провел на гарантийном ремонте в общей сложности 41 день в течение четвертого года гарантии.

«После получения уведомления об окончании ремонта 27.04.2022 г. истец ввиду нарушения сроков устранения недостатков отказалась от получения вышеуказанного автомобиля в связи с намерением обратиться к ответчику с иными требованиями в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», — отмечается в сообщении.

Компания Volkswagen Group Rus отказалась вернуть деньги за автомобиль или заменить его аналогичным. По итогам разбирательства суд постановил взыскать с представительства немецкой марки около 5,7 млн рублей стоимости машины, почти 11 млн рублей разницы стоимости приобретенного автомобиля и аналогичной машины сейчас, 6 млн рублей в качестве неустойки и 14,4 млн рублей штрафа. Вместе с расходами на экспертизу и другими платежами общая сумма взысканного составила более 43,2 млн рублей.