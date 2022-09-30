У Opel Astra появился «подогретый» двухмоторный вариант

Фирма Opel возвратила в модельный ряд спортивный суббренд GSi, который уже был анонсирован раньше. Данную аббревиатуру расшифровывают как Grand Sport Electric. Первыми её получили хэтчбеки и универсалы Astra.

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Модели не получили новые мощные силовые установки. Для Astra GSi предусмотрен один из штатных гибридных агрегатов, при этом обе модели похвастаются перенастроенными шасси, а также доработанной внешностью.

Новинки Opel получили самую мощную из существующих гибридных связок. Речь ведётся об 1,6-литровом турбомоторе и электродвигателе, которые в общем генерируют 225 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 360 Нм. Например, ряд моделей автобренда Volkswagen аналогичного характера получили силовую установку на 245 «лошадей» (400 Нм).

По заявлению экспертов, динамические характеристики новинок автобренд держит пока в секрете. При этом имеется информация, что они соответствуют лучшим стандартам рассматриваемого сегмента.

Для моделей суббренда GSe будут предлагать перенастроенные шасси и другие амортизаторы с современными технологиями Koni, мощные тормоза и новые калибровки рулевого механизма. Дорожный просвет должен уменьшиться на 10 мм. Речь ведётся о модификациях, начиная с Astra. Ещё автопроизводитель пообещал собственную систему ESP, получившую возможность регулировки.

На моделях в кузове хэтчбек и универсал в автомобильном салоне предусмотрено сочетание нового аэродинамического пакета со спортивными сиденьями, которые отделаны алькантарой. Они были разработаны специально для данной линейки. Следующее внешнее отличие заключается в 18-дюймовых колёсных дисках. Их дизайн отсылает к автомобильным колёсам концепта Manta GSe в кузове купе.