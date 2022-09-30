Toyota запатентовала название нового автомобиля: Crown Signia

Компания Toyota запатентовала новое название Crown Signia. Такое имя может получить одна из комплектаций кросс-седана или же любая из моделей семейства — в том числе гипотетические купе/кабриолет. Между тем пока представлен только один Crown — приподнятая четырехдверка Crown Crossover. Сначала машина выдает на японский рынок. Затем её начнут продавать в США, а в 2023-м она доберется до Европы.
Уже не секрет, что новый Toyota Crown не только станет глобальной моделью, но и возглавит целое семейство машин. Позднее к нему присоединятся классический седан, «спортивный» кроссовер и универсал. Не исключено, что линейка будет разрастаться и дальше.
Недавно Toyota запатентовала в аргентинском Национальном институте промышленной собственности название Crown Signia — но какому автомобилю оно достанется, пока можно только гадать.
Вообще, имя Signia может получить одна из комплектаций. По другой версии, так назовут гипотетические купе/кабриолет. Пока же есть только один Crown — приподнятый седан Crown Crossover на платформе TNGA-K и с двумя гибридными установками на выбор.
В Японии новинку предложат в трех версиях: базовой Crossover X, средней Crossover G и топовой Crossover RS. Цены стартуют с отметки 4 350 000 иен, что соответствует 1,8 миллиона рублей. В США Crown заменит модель Avalon. А уже в 2023 году седан доберется до Европы.