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22 минуты назад

Разбитый Aston Martin Джеймса Бонда продали за 3 миллиона долларов

Motor.ru

В Великобритании состоялся благотворительный аукцион Christie's, в рамках которого на торги выставили культовый спорткар Aston Martin DB5, за рулем которого ездил Джеймс Бонд в кинофильме «Не время умирать». В ходе съемок автомобиль серьезно повредили. Однако это это не мешало неназванному покупателю заплатить за машину 3,2 миллиона долларов (примерно 184 миллиона рублей по текущему курсу). Специально для съемок фильма автомобиль прошел серьезный тюнинг

Разбитый Aston Martin Джеймса Бонда продали за $3 млн
Фото: Motor.ruMotor.ru

Для съемок фильма было построено восемь одинаковых Aston Martin DB5. Каждый автомобиль оборудовали бронированным лобовым стеклом, вращающимися номерными знаками, макетом пулемета, а также выдвижными таранами в передней и задней частях кузова. В салоне появился каркас безопасности, пульт дистанционного управления гаджетами и копия радара.

В движение спорткар приводит четырехлитровый бензиновый V6, отдача которого составляет 290 лошадиных сил. Агрегат укомплектован пятиступенчатой механической трансмиссией. Кроме того, автомобиль оснастили реечным рулевым механизмом и стальными дисковыми тормозами.

В процессе съемок спорткар серьезно повредили. Несмотря на это, новый владелец заплатил за разбитый Aston Martin 3,2 миллиона долларов (примерно 184 миллиона рублей по текущему курсу).

В конце августа с молотка пустили Aston Martin DB5 образца 1964 года, принадлежавший Шону Коннери. Знаменитый киноактер управлял спорткаром в одной из частей шпионской саги про Джеймса Бонда.

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