Ferrari представила уникальный переднемоторный родстер с V12

Фирмой Ferrari был рассекречен родстер SP51, являющийся единственным в своём роде. Его построило подразделение Special Projects для фаната бренда из Тайваня.

Фото: Ferrari Ferrari

За основу суперкара взяли переднемоторную Ferrari 812 GTS. При этом SP51, в отличие от этой версии, получила уникальный дизайн экстерьера. Специалисты дизайн-центра Ferrari, под руководством Флавио Манцони, специально для данного проекта разработали новый внешний вид суперкара. В этом также участвовал сам заказчик. У модификаций 812 GTS, а также SP51 кузовные панели не пересекаются.

Новинку выполнили под современный стиль бренда. Однако ряд определённых ретро мотивов экстерьер авто всё же получил. Для родстера предусмотрена бело-голубая продольная полоса через всю кузовную часть и автомобильный салон. Речь идёт о прямой отсылки к гоночной версии 410 S марки Ferrari 1955-го модельного года.

В число других особенностей Ferrari в исполнении SP51 вошла специально разработанная кузовная расцветка Rosso Passionale. Модель похвастается обилием карбоновых вставок, а также чёрной поперечиной сзади кресел. Это имитация кузова тарга, применявшегося в шестидесятых годах на ряде моделей Ferrari. Интерьер транспортного средства отделали алькантарой в оттенок кузова. Он получил карбоновые вставки.

Пока отсутствует информация об изменениях в силовой установке. Ferrari Special Projects обычно это не практикует. Родстер оснащается 6,5-литровой силовой установкой V12, генерирующей 800 лошадиных сил. Вместе с мотором функционирует семиступенчатая РКПП.