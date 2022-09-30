Машину Джеймса Бонда с «пулеметами» продали за £3 млн

«Этот каскадерский автомобиль – один из восьми специально построенных и спроектированных Aston Martin для фильма “Не время умирать”, причем каждый автомобиль приспособлен для своей роли на экране. Реплика трюкового автомобиля DB5, продаваемая на Christie's, оснащена гаджетами, включая вращающийся цифровой номерной знак, убирающиеся фары, выдвижные пулеметы и стреляющие бомбы», – сообщил автопроизводитель.