Машину Джеймса Бонда с «пулеметами» продали за £3 млн

На аукционе Christie's была продана копия автомобиля Aston Martin из фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Автомобиль с выдвижными «пулеметами» ушёл с молотка за £3 млн. Об этом сообщила пресс-служба Aston Martin.
«Этот каскадерский автомобиль – один из восьми специально построенных и спроектированных Aston Martin для фильма “Не время умирать”, причем каждый автомобиль приспособлен для своей роли на экране. Реплика трюкового автомобиля DB5, продаваемая на Christie's, оснащена гаджетами, включая вращающийся цифровой номерной знак, убирающиеся фары, выдвижные пулеметы и стреляющие бомбы», – сообщил автопроизводитель.
Торги были открыты в честь 60-летия первого фильма об Агенте 007. Помимо трюкового экземпляра, на тех же торгах был продан Aston Martin V8 1981 года выпуска.
Ранее немецкий дилер Auto Seredin открыл предзаказ на суперкар Aston Martin Valhalla.