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1 час назад

Новости автомира: В России вступили в силу новые правила ОСАГО

Секрет Фирмыиещё 1

С 1 октября в России начали действовать новые правила ОСАГО. Они затрагивают права и обязанности как водителей, так и потерпевших в ДТП. Теперь владельцы полисов при продаже авто должны написать страховщику, и тот сможет узнать о смене номера машины из автоматизированной системы. Также участникам ДТП разрешили не записывать фамилии и адреса очевидцев. Однако они должны самостоятельно уведомлять потерпевшего об итогах независимой экспертизы или оценки машины.

В России вступили в силу новые правила ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 13 сентября в России уже изменились принципы расчёта тарифа на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Коридор базового тарифа при покупке полиса расширился сразу на 26% в обе стороны. Теперь стоимость ОСАГО для легковушек устанавливается в диапазоне 1646–7535 рублей (ранее он варьировался от 2224 до 5980 рублей). Тарифный коридор для общественного транспорта расширился на 17,8% в обе стороны.

В Банке России пояснили , что новые тарифы помогут страховщикам просчитать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Благодаря снижению нижней границы коридора они смогут предлагать выгодные условия водителям с меньшими рисками. При этом в начале года максимальная ставка по ОСАГО уже выросла на 39% к январю 2021-го.

Как писал ранее «Секрет», россияне разочаровались в полисах ОСАГО и перестали их покупать. Доля машин без полиса на дорогах превысила 25%. В некоторых регионах обязательной страховки нет у 60% автомобилей. Компании даже задумываются ввести мини-каско, которое страхует от водителей, которые ездят без ОСАГО или с поддельным договором.

Причина падения спроса на ОСАГО — подорожание страховок и проблемы с наличием запчастей, из-за которых страховые компании вместо направления на ремонт стали выплачивать возмещение деньгами.

Автоновости,Банк России,
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