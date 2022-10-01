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33 минуты назад

В России изменились правила ОСАГО

Lenta.ru

С 1 октября в России вступили в силу измененные правила ОСАГО. Соответствующее указание Центробанка (Банк России, ЦБ) ранее зарегистрировало Министерство юстиции. Всего нововведений четыре, они касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП.

В России изменились правила ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. Это упростит последним жизнь, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспортному средству присваивается новый регистрационный знак. Ранее при смене номера владелец в течение трех дней должен сам сообщить его страховой.

Также по новым правилам владелец полиса ОСАГО при продаже своего автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию. Ранее это было правом, а не обязанностью граждан, что позволяло вернуть часть денег за оставшийся срок действия страховки

Еще одно нововведение отменяет обязанность участников ДТП записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии. С 1 октября делать этого не нужно.

Наконец, четвертое из вступивших в силу с 1 октября изменений обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления, которое ранее в таких случаях было обязательно.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.

Автоновости,Банк России,ГИБДД,
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