Электрокар BMW i4 получил спецверсию KITH

В конце 2020 года состоялась премьера эксклюзивной версии спорткара BMW M4 Competition x KITH, которая создана совместно с нью-йоркским брендом модной одежды KITH. Всего было выпущено 150 лимитированных купе в особом декоре. Спустя два года стороны решили вновь объединить свои усилия, но на сей раз в работе над электромобилем BMW i4 — так появился BMW i4 M50 by KITH, который окажется ещё более редким и уникальным, чем его предшественник. И к дебюту BMW i4 M50 by KITH приурочили показ ретро-купе BMW 1602 Elektro by Ronnie Fieg.

Фото: © BMW © BMW

Главной особенностью новинки стал цвет кузова Kith Vitality Green — тёмно-зелёный оттенок стал первым в палитре BMW цветом, который немецкий автопроизводитель официально назвал в честь своего партнёра по проекту. В новом цвете выполнен один из элементов фирменной эмблемы BMW. Интерьер отделан кожей BMW Individual Merino светло-карамельного цвета, которая на части элементов салона вроде сидений украшена паттерном из тиснёных логотипов KITH.

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На декоративной вставке передней панели со стороны пассажира сделана гравировка KITH Exclusive Edition. С технической точки зрения спецверсия не отличается от стандартного BMW i4 M50, что подразумевает двухмоторную силовую установку, которая в режиме Sport Boost, действующем 10 секунд, развивает 544 лошадиные силы и 795 Нм момента, а после этого снижает показатели до 469 сил и 729 Нм.

Вместе с современным электромобилем был представлен рестомод BMW 1602 Elektro by Ronnie Fieg, созданный основателем KITH Ронни Фигом на базе купе 1972 года. Отдавая дань уважения двум BMW 1602, которые для организаторов Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене были конвертированы в электромобиль, владелец бренда сделал собственный электромобиль. Рестомод окрашен в цвет Kith Vitality Green, логотип BMW изменён на эмблему KITH, а салон по своей отделке повторяет интерьер BMW i4 M50 by KITH.