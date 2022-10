Электрокар BMW i4 получил спецверсию KITH

В конце 2020 года состоялась премьера эксклюзивной версии спорткара BMW M4 Competition x KITH, которая создана совместно с нью-йоркским брендом модной одежды KITH. Всего было выпущено 150 лимитированных купе в особом декоре. Спустя два года стороны решили вновь объединить свои усилия, но на сей раз в работе над электромобилем BMW i4 — так появился BMW i4 M50 by KITH, который окажется ещё более редким и уникальным, чем его предшественник. И к дебюту BMW i4 M50 by KITH приурочили показ ретро-купе BMW 1602 Elektro by Ronnie Fieg.