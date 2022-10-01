Кроссовер Voyah Free получает дальнобойную версию

Компания Voyah выпустила на рынок Китая дальнобойный вариант своего кроссовера Free под названием Free, который стоит от 393 600 юаней (~ 56 000 долларов США) и предлагает до 730 км пробега без подзарядки.

Автомобиль имеет длину 4,9 метра с расстоянием между осями 2,96 метра. В новой версии он оснащён 20-дюймовыми колёсами и имеет внутри три дисплея. Сиденья обтянуты натуральной кожей, а мультимедийная система работает на ОС Huawei.

Двойные двигатели в трансмиссии объединяют свои усилия для достижения 490 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч с места за 4,4 секунды. Новая батарея рассчитана на 106,7 киловатт-часов, что на 21% больше, чем у старой. Максимальная дальность полета возможна, если большую часть времени вы поддерживаете среднюю скорость 60 км/ч, в более реалистичном сценарии заявленный производителем запас хода составляет 630 км.