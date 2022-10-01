Mercedes-Maybach S-Class превратили в «шестисотый» Brabus

В сферу интересов прославленного тюнинг-ателье Brabus попадают все модели Mercedes-Benz и новый флагманский седан Mercedes-Maybach S-Class исключением не стал. На сей раз специалисты немецкой компании обратили свое внимание на автомобиль в исполнении S 580, который получил традиционную для тюнеров из Ботропа комплексную доработку — машина выделяется внешне, имеет более дорогой интерьер и, естественно, отличается существенными техническими доработками, которыми и славятся проекты Brabus.

Фото: © Brabus © Brabus

Седан Brabus 600 получил лаконичный углепластиковый обвес из неокрашенного карбона, который может быть глянцевым или матовым, а сами детали в ателье называют функциональными. Новый обвес увеличивает прижимную силу и улучшает поток воздуха к радиатору двигателя и воздуховодам охлаждения тормозов.

Штатные колёса уступили место фирменным 22-дюймовыми дискам Brabus Monoblock M Platinum Edition, которые сочетаются с перенастроенной пневмоподвеской с уменьшенным на 20 миллиметров дорожным просветом.

Мощность штатного 503-сильного 4,0-литрового бензинового турбомотора V8 была увеличена до 600 лошадиных сил за счёт нового блока управления и более производительным турбинам, а крутящий момент вырос с 700 Нм до 800 Нм. Доработки позволили улучшить динамику разгона с места до 100 километров в час до четырех секунд, а максимальная скорость составляет 250 километров в час, принудительно ограниченных электроникой.