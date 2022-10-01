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14 минут назад

Новости автомира: В России начали действовать электронные водительские права

Майк Габриелян

С сегодняшнего дня водители могут показывать права сотрудникам ГИБДД в электронном виде. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников, передает ТАСС.

В России начали действовать электронные водительские права
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 октября 2022 года планируется запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», - сказал Черников.

При этом наличие бумажного водительского удостоверения по-прежнему обязательно.

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Полная замена водительских документов на электронные будет возможна после внесения поправок в ПДД.

В ГИБДД говорят, что одна из задач состоит в том, чтобы автолюбитель мог предоставить полный пакет документов (водительское удостоверение, ОСАГО, СТС) в электронном виде.

Ранее эксперты рассказали, что важно знать, используя электронные права.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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