В России начали действовать электронные водительские права

С сегодняшнего дня водители могут показывать права сотрудникам ГИБДД в электронном виде. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников, передает ТАСС.

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«С 1 октября 2022 года планируется запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», - сказал Черников.

При этом наличие бумажного водительского удостоверения по-прежнему обязательно.

Полная замена водительских документов на электронные будет возможна после внесения поправок в ПДД.

В ГИБДД говорят, что одна из задач состоит в том, чтобы автолюбитель мог предоставить полный пакет документов (водительское удостоверение, ОСАГО, СТС) в электронном виде.