Редчайший седан Lagonda Taraf появился в продаже

Возрождение бренда Lagonda, анонсированное Aston Martin, пока так и не состоялось, а представленный в 2014 году седан Aston Martin Lagonda Taraf пока остаётся единственной современной моделью под знаковым именем. В свое время было сделано 120 экземпляров автомобиля, который новым стоил от одного миллиона долларов. Ходят разные слухи, удалось или нет компании продать все седаны, но сейчас стать обладателем эксклюзивной модели можно с существенной экономией — один из выставленных на торги Aston Martin Lagonda Taraf подешевел вдвое с момента производства.

Фото: motor.ru motor.ru

Британский дилер Nicholas Mee & Company Ltd предлагает стать обладателем выпущенного в 2016 году седана, окрашенного в цвет Onyx Black. Салон выставленного на продажу автомобиля отделан кожей цветов Winter Wheat и Obsidian Black Caithness, а также декорирован вставками из дерева ясеня.

Оснащение модели включает в себя в том числе аудиосистему Bang & Olufsen мощностью 1000 ватт, два экрана мультимедийной системы для задних пассажиров и холодильник для шампанского с набором хрустальных фужеров.

Lagonda Taraf построена на платформе VH410 от Aston Martin Rapide и оснащается атмосферным 5,9-литровым V12 мощностью 547 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Особенностью модели является кузов, выполненный из армированного углеволокном пластика, что в том числе и объясняло изначально высокую стоимость автомобиля.