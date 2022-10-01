Polestar покажет большой электрокроссовер

Фирма Polestar опубликовала в глобальной Сети снимки своей флагманской вседорожной версии Polestar 3. Премьера транспортного средства должна состояться 12-го октября.

Фото: car.ru car.ru

Разработчики пообещали, что будущая электрическая новинка будет оснащаться в любом исполнении парой моторов. Ещё модель сможет из комфортного кросса трансформироваться в динамичную спортивную машину.

Пока что озвучили ряд определённых характеристик топовой версии, получившей пакет Performance Pack. Для этой модификации предложили двухмоторную силовую установку, генерирующую 517 лошадиных сил. Показатель крутящего момента достигает 910 Нм.

Для такого Polestar 3 предусмотрена система управления вектором тяги с помощью пары фрикционов в районе задней оси. Транспортное средство похвастается особыми настройками подвески и рядом внешних отличий.

Polestar 3 в базовом исполнении получит подвеску с пневмоэлементами, а также адаптивные амортизаторы. Томас Ингенлат, являющийся руководителем фирмы, считает, что благодаря настраиваемым адаптивным амортизаторам, водитель кросса сможет варьировать характеристики автомобиля и собственные ощущения от непосредственного вождения.

Поздней на аналогичной платформе свою флагманскую модификацию планирует выпустить фирма Volvo, но этот бренд сделает ставку на ряд других преимуществ. Новейшая EX90, благодаря некоторым новым технологиям, которые применили в транспортном средстве, должна стать самой безопасной машиной в истории автобренда.