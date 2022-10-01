Polestar покажет большой электрокроссовер

Фирма Polestar опубликовала в глобальной Сети снимки своей флагманской вседорожной версии Polestar 3. Премьера транспортного средства должна состояться 12-го октября.
Разработчики пообещали, что будущая электрическая новинка будет оснащаться в любом исполнении парой моторов. Ещё модель сможет из комфортного кросса трансформироваться в динамичную спортивную машину.
Пока что озвучили ряд определённых характеристик топовой версии, получившей пакет Performance Pack. Для этой модификации предложили двухмоторную силовую установку, генерирующую 517 лошадиных сил. Показатель крутящего момента достигает 910 Нм.
Для такого Polestar 3 предусмотрена система управления вектором тяги с помощью пары фрикционов в районе задней оси. Транспортное средство похвастается особыми настройками подвески и рядом внешних отличий.
Polestar 3 в базовом исполнении получит подвеску с пневмоэлементами, а также адаптивные амортизаторы. Томас Ингенлат, являющийся руководителем фирмы, считает, что благодаря настраиваемым адаптивным амортизаторам, водитель кросса сможет варьировать характеристики автомобиля и собственные ощущения от непосредственного вождения.
Поздней на аналогичной платформе свою флагманскую модификацию планирует выпустить фирма Volvo, но этот бренд сделает ставку на ряд других преимуществ. Новейшая EX90, благодаря некоторым новым технологиям, которые применили в транспортном средстве, должна стать самой безопасной машиной в истории автобренда.
В завершении стоит отметить, что электрифицированная внедорожная версия Polestar 3 возглавила рейтинг самых ожидаемых новых моделей октября текущего года. Серийный выпуск модели осуществляют в стенах автозавода Volvo, распложенного на территории Южной Каролины. Автомобиль на одном заряде способен преодолеть 600 км пути. Авто считают премиальной электрифицированной моделью.