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39 минут назад

Новости автомира: как на самом деле будет работать замена водительских прав на QR-коды

Motor.ruиещё 5

С 1 октября 2022 года в России запустили проект по использованию электронного водительского удостоверения в приложении «Госуслуги.Авто». Однако Министерство цифрового развития заявило, что полноценно использовать QR-коды вместо традиционных прав водители смогут во второй половине октября, когда инспекторы получат необходимое оборудование. Теперь же стало известно, какие изменения привнесет электронный документ и что произойдет, если автовладелец оставит дома пластиковый аналог.

Как на самом деле будет работать замена водительских прав на QR-коды
Фото: © Софья Сандурская / Агентство «Москва»© Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Сотрудники ГИБДД будут считывать QR-коды в приложении «Госуслуги.Авто» с помощью специальных мобильных устройств. По мнению экспертов, переход на электронные права сделают жизнь водителей удобнее. Особенно такой формат подойдет, если одним автомобилем управляют несколько человек.

Несмотря на то, что инспекторы способны проверять наличие удостоверений через собственную базу данных, пользователи электронных прав должны будут иметь с собой пластик. В случае его отсутствия сотрудники ведомства могут оштрафовать на 500 рублей.

Некоторые специалисты считают, что инспекторам будет сложнее проверять электронные права. В случае пластика опытные сотрудники могут за несколько секунд определить на ощупь настоящий ли перед ними документ или нет. Если возникнут сомнения, удостоверение можно сразу проверить по базе данных. Кроме того, считывание QR-кодов будет занимать больше времени.

В конце сентября стало известно, что введение электронных прав не избавит водителей от пластиковых удостоверений. Полностью отменить традиционные документы смогут будущие поправки.

Автоновости,ГИБДД,
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