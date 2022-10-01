Компания Chery показала кроссовер с «автоматом», который ждут в России. В Поднебесной дебютировал Yaoguang — новинка дочерней марки Exeed, которая первой примерила новый фирменный стиль китайского премиум-бренда. Особенности модели — классическая коробка передач с гидротрансформатором, адаптивные амортизаторы и «мерседесовский» интерфейс в салоне. Сборка Exeed Yaoguang уже началась, продажи в Китае начнутся в ближайшее время.

Фото: motor.ru motor.ru

Exeed Yaoguang считают преемником знакомого россиянам кроссовера TXL. Обе модели разработаны на платформе M3X с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом. По габаритам новинка сравнима с TXL: длина одинаковая, высота уменьшилась на шесть сантиметров, ширина увеличилась на 3,5 сантиметра.

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Exeed Yaoguang удивил необычным дизайном. Chery сделала ставку на обтекаемые диски, потайные дверные ручки и безрамочную радиаторную решётку, из других особенностей — хитрая подсветка логотипа под стоп-сигналом, «чешуйчатая» задняя стойка и спойлер с фонарём а-ля F1.

Интерьер в целом скроен по лекалам кроссоверов Omoda, но есть важные отличия. В Exeed отказались от селектора трансмиссии на центральном тоннеле: теперь режимы движения активируются подрулевым рычажком, как на «Мерседесах». У них же позаимствовали идею с размещением пульта электрорегулировок сидений на дверных картах. Информационно-развлекательный комплекс с парой 12,3-дюймовых экранов (а-ля MBUX первого поколения) у кроссоверов Chery давно.

В списке неординарных инженерных и дизайнерских решений — отказ от механических внутренних ручек открывания дверей, аналоговых клавиш на мультируле и блока климат-контроля в духе Jaguar Land Rover. Главное техническое новшество — переход на 8-скоростной «автомат», тогда как раньше кроссоверы Exeed оснащались только преселективным «роботом».

Пока заявлена единственная модификация с 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 лошадиную силу и крутящим моментом 400 Нм. Полный привод с муфтой подключения задней оси обязателен. Ключевые опции — адаптивные амортизаторы, составная панорамная крыша, а также 20-дюймовые легкосплавные диски.