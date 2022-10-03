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3 часа назад

Новости автомира: компания Hyundai решила проблему с массовыми угонами автомобилей в США

Южный автомобильиещё 1

В августе в США участились случаи массовых краж из автомобилей и их угоны. В Социальных сетях был запущен челлендж, когда молодые люди за считанные секунды вскрывали автомобили Kia и Hyundai. Для решения проблемы компания Hyundai выпустила специальный комплект безопасности, который предотвращает вскрытие и угон автомобиля. Стоит такой комплект 170 долларов или порядка 10 000 рублей по текущему курсу.

Придется доплатить: Hyundai решила проблему с массовыми угонами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, некоторые модели Kia и Hyundai можно было угнать при помощи обычного кабеля USB. Производитель предложил комплект безопасности, но устанавливать его приходится самостоятельно, что стоит порядка 500 долларов. Это также не понравилось владельцам автомобилей. Сейчас в американских судах на рассмотрении находятся несколько десятков коллективных исков от владельцев Kia и Hyundai. Их автомобили не были оборудованы иммобилайзерами, что приводило к угонам.

Сейчас Hyundai уведомляет владельцев проблемных автомобилей о потенциальных рисках и предоставляет им бесплатные механические блокираторы на руль. Проблема встречается на автомобилях Kia и Hyundai 2016-2021 годов выпуска.

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