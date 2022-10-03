Придется доплатить: Hyundai решила проблему с массовыми угонами

В августе в США участились случаи массовых краж из автомобилей и их угоны. В Социальных сетях был запущен челлендж, когда молодые люди за считанные секунды вскрывали автомобили Kia и Hyundai. Для решения проблемы компания Hyundai выпустила специальный комплект безопасности, который предотвращает вскрытие и угон автомобиля. Стоит такой комплект 170 долларов или порядка 10 000 рублей по текущему курсу.

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Так, некоторые модели Kia и Hyundai можно было угнать при помощи обычного кабеля USB. Производитель предложил комплект безопасности, но устанавливать его приходится самостоятельно, что стоит порядка 500 долларов. Это также не понравилось владельцам автомобилей. Сейчас в американских судах на рассмотрении находятся несколько десятков коллективных исков от владельцев Kia и Hyundai. Их автомобили не были оборудованы иммобилайзерами, что приводило к угонам.