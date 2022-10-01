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9 минут назад

Новости автомира: Продажи автомобилей GAC Aeon в сентябре выросли на 121% в годовом исчислении

FBM.ru

В сентябре GAC Aeon продала 30 016 автомобилей, что на 121% больше, чем в прошлом году, а совокупный объем продаж с января по сентябрь этого года составил 182 321 единиц, что на 132% больше, чем в прошлом году.

Продажи автомобилей GAC Aeon в сентябре выросли на 121%
Фото: GAC Aion LXGAC Aion LX

В августе этого года ежемесячные продажи GAC Aeon достигли 27 021 единицы, что на 133% больше, чем в прошлом году, а совокупные продажи с января по август составили 152 305 единиц, что на 134% больше, чем в прошлом году.

В июле этого года GAC Aion продала 25 033 автомобилей, что на 138% больше, чем в прошлом году, а с января по июль совокупный объем продаж составил 125 284 единиц, что на 135% больше, чем в прошлом году.

В первой половине этого года совокупный объем продаж GAC Aeon достиг 100 251 единиц, из которых продажи в июне превысили 24 000 единиц, в мае объем продаж составил 21 056 единиц, что на 150% больше, чем в предыдущем году, а в апреле было всего 10 212 единиц.

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