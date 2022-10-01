Продажи автомобилей GAC Aeon в сентябре выросли на 121%

В сентябре GAC Aeon продала 30 016 автомобилей, что на 121% больше, чем в прошлом году, а совокупный объем продаж с января по сентябрь этого года составил 182 321 единиц, что на 132% больше, чем в прошлом году.

Фото: GAC Aion LX GAC Aion LX

В августе этого года ежемесячные продажи GAC Aeon достигли 27 021 единицы, что на 133% больше, чем в прошлом году, а совокупные продажи с января по август составили 152 305 единиц, что на 134% больше, чем в прошлом году.

В июле этого года GAC Aion продала 25 033 автомобилей, что на 138% больше, чем в прошлом году, а с января по июль совокупный объем продаж составил 125 284 единиц, что на 135% больше, чем в прошлом году.