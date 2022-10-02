Раскрыто мошенничество с автомобильными штрафами

Ведущий юрист компании Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал о случаях мошенничества с уведомлениями об автомобильных штрафах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В комментарии агентству «Прайм» он напомнил, что иногда штрафы приходят без подтверждающего фото или с фото, но без нарушения.

Чаще всего, это письма от мошенников. Их можно распознать при попытке оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от привычных. С другой стороны, отмечает Уткин, фото могли не подгрузиться в базу, и на этот случай у водителя есть 20 дней, чтобы подождать и потом оплатить нарушение.

«Если фото придёт, и на нём будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно, независимо от того, что это за нарушение... Если же нарушения на фото нет — можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же «Госуслуги», — пояснил юрист.

Так, например, штраф иногда может засчитаться по ошибке камеры, когда нарушение совершил водитель в соседней полосе.