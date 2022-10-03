Lada Vesta начали продавать по цене кроссоверов Chery и Haval

Массовый исход западных брендов, дефицит новых автомобилей и перекройка цен установили новые порядки на российском рынке. Как заметили «Китайские автомобили», отечественные Lada Vesta у дилеров продаются с огромными накрутками. Особенно это актуально для Vesta NG, которые летом собрали в Ижевске небольшой партией. В некоторых случаях цена отечественного флагмана достигает трех миллионов рублей, что дороже целого ряда китайских кроссоверов.

Фото: © АвтоГЕРМЕС Chery © АвтоГЕРМЕС Chery

Указанная на сайте АвтоВАЗа стоимость Lada Vesta стартует с 1,12 миллиона рублей за седан, а за топовый SW Cross просят 1,58 миллиона. Однако в автосалонах «Весты» в основном предлагают уже за 1,3-1,9 миллиона. Обновленного же флагмана с приставкой NG (New Generation, или «новое поколение») дилеры оценивают уже в 2,2-2,8 миллиона, а некоторые и в три миллиона рублей: за такую цену предлагают Vesta SW в комплектации Luxe с 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил с вариатором.

Vesta NG находят покупателей, несмотря на двойные накрутки, которые ставят вазовскую продукцию в один ценовой ряд с все еще доступными в стране иномарками — китайскими кроссоверами. К примеру, за 2-2,3 миллиона рублей предлагается Chery Tiggo 4, который оказался в дефиците из-за премьеры Tiggo 4 Pro. Цена Chery Tiggo 7 Pro — за 2,5-2,8 миллиона рублей.

В этот же ценовой диапазон попадает Haval Jolion, производимый в Тульской области. За 2,35 миллиона рублей дилеры предлагают полноприводную версию с роботизированной коробкой передач. Базовый Jolion, согласно сайту, и вовсе стоит 1,9 миллиона рублей, благодаря чему подпадает под госпрограмму льготного кредитования. При этом китайские бренды предлагают собственные скидки, трейд-ин, беспроцентные рассрочки и другие опции.