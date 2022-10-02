СМИ сообщили о возникшем в России дефиците автозапчастей

Международная повестка, проблемы с логистикой привели к нехватке востребованных автозапчастей на рынке. Не хватает лобовых стекол, двигателей, кузовных деталей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

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Эксперты отмечают, что из-за санкций поставщики вынуждены доставлять запчасти «обходными путями». Это вызывает рост транспортных расходов. Кроме того, себестоимость сырья также растет. Как следствие, повышаются цены на запчасти и расходники для легковых машин.

В частности, моторное масло для Kia Rio и Hyundai Solaris подорожало на 40%, передние и задние колодки на 65%. Воздушные фильтры для BMW поднялись на 65%.

Кроме того, возникли сложности с ремонтом Toyota Сamry. Нет передних бамперов, стоек амортизатора, масляных и топливных фильтров. Проблема частично решается за счет покупки б/у у частников.

По данным игроков рынка, премиальный сегмент пострадал еще сильнее, так как посредством параллельного импорта преимущественно завозятся детали для недорогих моделей. Есть значительные проблемы с запчастями для Porsche, Jaguar, Land Rover и других дорогих машин.