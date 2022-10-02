Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: СМИ сообщили о возникшем в России дефиците автозапчастей

Илья Родин

Международная повестка, проблемы с логистикой привели к нехватке востребованных автозапчастей на рынке. Не хватает лобовых стекол, двигателей, кузовных деталей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о возникшем в России дефиците автозапчастей
Фото: ТАССТАСС

Эксперты отмечают, что из-за санкций поставщики вынуждены доставлять запчасти «обходными путями». Это вызывает рост транспортных расходов. Кроме того, себестоимость сырья также растет. Как следствие, повышаются цены на запчасти и расходники для легковых машин.

В частности, моторное масло для Kia Rio и Hyundai Solaris подорожало на 40%, передние и задние колодки на 65%. Воздушные фильтры для BMW поднялись на 65%.

Кроме того, возникли сложности с ремонтом Toyota Сamry. Нет передних бамперов, стоек амортизатора, масляных и топливных фильтров. Проблема частично решается за счет покупки б/у у частников.

По данным игроков рынка, премиальный сегмент пострадал еще сильнее, так как посредством параллельного импорта преимущественно завозятся детали для недорогих моделей. Есть значительные проблемы с запчастями для Porsche, Jaguar, Land Rover и других дорогих машин.

Специалисты автосервисов уточнили, что стоимость лобовых стекол для кроссоверов «Мерседес» поднялась до 300-500 тыс. рублей. Также в 5-10 раз выросли цены на сложные узлы, кузовные детали.

Автоновости,Rover,Kia Rio,Hyundai Solaris,Land Rover,Jaguar,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Mercedes-Benz,Porsche,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители