СМИ сообщили о возникшем в России дефиците автозапчастей

Международная повестка, проблемы с логистикой привели к нехватке востребованных автозапчастей на рынке. Не хватает лобовых стекол, двигателей, кузовных деталей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Эксперты отмечают, что из-за санкций поставщики вынуждены доставлять запчасти «обходными путями». Это вызывает рост транспортных расходов. Кроме того, себестоимость сырья также растет. Как следствие, повышаются цены на запчасти и расходники для легковых машин.
В частности, моторное масло для Kia Rio и Hyundai Solaris подорожало на 40%, передние и задние колодки на 65%. Воздушные фильтры для BMW поднялись на 65%.
Кроме того, возникли сложности с ремонтом Toyota Сamry. Нет передних бамперов, стоек амортизатора, масляных и топливных фильтров. Проблема частично решается за счет покупки б/у у частников.
По данным игроков рынка, премиальный сегмент пострадал еще сильнее, так как посредством параллельного импорта преимущественно завозятся детали для недорогих моделей. Есть значительные проблемы с запчастями для Porsche, Jaguar, Land Rover и других дорогих машин.
Специалисты автосервисов уточнили, что стоимость лобовых стекол для кроссоверов «Мерседес» поднялась до 300-500 тыс. рублей. Также в 5-10 раз выросли цены на сложные узлы, кузовные детали.