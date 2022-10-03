Внедорожники Jeep Wrangler с ноября останутся без дизеля. Агрегат EcoDiesel V6 3.0 фирмы VM Motori скоро исчезнет из гаммы, а желающим получить экономичный Wrangler придётся переплатить за заряжаемый гибрид с приставкой 4xe. Специально для любителей дизеля Jeep приготовил прощальную спецверсию Wrangler Rubicon FarOut: такие внедорожники будут выделяться наклейкой на капоте, расширенным набором опций и оригинальным декором.
Жизненный цикл дизельных Jeep Wrangler оказался короток: 3,0-литровый V6 EcoDiesel появился на американских вездеходах около трёх лет назад, и всё это время отдача не превышала 264 лошадиных сил и 600 Нм. Четырёхдверный дизельный Wrangler расходует 9,4 литра горючего на 100 километров пробега (EPA).
Гибридный четырёхдверный Wrangler 4xe вдвое экономичнее (4,8 литра на 100 километров), однако такие показатели достигаются только с полностью заряженной батареей. Если аккумулятор сядет, расход топлива возрастёт до 11,8 литра на 100 километров.
Спецверсия Jeep Wrangler Rubicon FarOut будет досутпна к заказу около полутора месяцев, а к дилерам последняя партия дизельных вездеходов поступит до конца года. Цены пока не объявлены, но журналисты предполагают, что c учётом заявленного набора оборудования за спецверсию придётся выложить минимум 63 тысячи долларов.
Будущее бренда Jeep связывают с электрическими моделями, а единственным дизельным вариантом в гамме останется пикап Gladiator с тем же 3,0-литровым двигателем VM Motori. Между тем грузовички RAM того же концерна Stellantis тоже постепенно лишают двигателей на «тяжёлом» топливе.