«АвтоВАЗ» нашел топливные рампы для своих внедорожников

«АвтоВАЗ» смог найти топливные рампы для внедорожников Lada Niva Classic и Lada Niva Travel. Машины вновь сходят с конвейера своим ходом. Это утверждает сообщество Avtograd News в сети «ВКонтакте».

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

В условиях санкций заводу стало не хватать топливных рамп. Поэтому Niva Travel и Niva Legend не могли самостоятельно съезжать с конвейера. Машины приходилось буксировать к месту временного хранения.

Теперь проблема решена. Скопившиеся машины будут «отрабатываться и перемещаться в цех отгрузки по мере доукомплектования».