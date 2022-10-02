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2 часа назад

«АвтоВАЗ» нашел топливные рампы для своих внедорожников

Елена Прошина

«АвтоВАЗ» смог найти топливные рампы для внедорожников Lada Niva Classic и Lada Niva Travel. Машины вновь сходят с конвейера своим ходом. Это утверждает сообщество Avtograd News в сети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ» нашел топливные рампы для своих внедорожников
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

В условиях санкций заводу стало не хватать топливных рамп. Поэтому Niva Travel и Niva Legend не могли самостоятельно съезжать с конвейера. Машины приходилось буксировать к месту временного хранения.

Теперь проблема решена. Скопившиеся машины будут «отрабатываться и перемещаться в цех отгрузки по мере доукомплектования».

Ранее сообщалось, когда возобновится производство Lada Vesta.

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