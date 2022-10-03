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2 часа назад

Новости автомира: Toyota Aygo X провалился в «лосином тесте»

Motor.ru

Журналисты испанского автомобильного издания km77 протестировали новую городскую малолитражку Toyota Aygo X традиционным для портала «лосиным тестом». В рамках заездов тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. В заданные рамки новинка не уложилась и вызвала у экспертов нарекания.

Компактный кроссовер Toyota разочаровал экспертов
Фото: © km77© km77

Чтобы автомобиль считался безопасным для среднестатистического водителя, журналисты должны совершить манёвр перестроения из полосы в полосу в коридоре из конусов, не сбив ни одного, на скорости не менее 77 километров в час. Далеко не всем подопытным моделям удается это сделать и Aygo X оказалась в числе тех, кому испытание не покорилось.

Компактный переднеприводный кроссовер имеет 72-сильный трёхцилиндровый атмосферный мотор и, несмотря на увеличенный дорожный просвет и «внедорожный» обвес, является исключительно городской моделью. Новую Toyota отличает выраженная недостаточная поворачиваемость, которая позволяет увернуться от препятствия, но сильно мешает безопасно вернуться в полосу движения после завершения манёвра.

Несмотря на все попытки, максимальной скоростью, при которой компактный кроссовер не сбил ни одного конуса, остались 70 километров в час. Эксперты подчеркнули, что у машины ощущается нехватка сцепления с дорогой, в чем могут быть виноваты и шины Michelin e-Primacy, которые в первую очередь ориентированы на экономичность, а не на управляемость.

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