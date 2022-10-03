Три главных нововведения: что изменилось в правилах ОСАГО в октябре

Распоряжением Центробанка были внесены изменения в правила ОСАГО. Принципиальных новшеств три, и они касаются досрочного расторжения договора, если автомобиль не подлежит восстановлению после дорожно-транспортного происшествия, списка документов для возмещения по ОСАГО, а также новой схемы получения сведений о регистрации машины. Все перечисленные нововведения вступили в силу 1 октября 2022 года.

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Первое и наиболее важное изменение касается досрочного расторжения договора ОСАГО в ситуации, если после аварии автомобиль разбит в «тотал» и его восстановление экономически невыгодно. Для того, чтобы вернуть остаток суммы, водителю необходимо предъявить в страховую документ о том, что машина действительно не подлежит ремонту. А именно заключение эксперта, который должен подтвердить, что восстанавливать автомобиль нецелесообразно.

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Второе изменение заключается в том, что для получения выплат по ОСАГО не нужно будет собирать справки о ДТП: вводится возможность рассматривать убыток без предоставления потерпевшим документов об аварии, оформленных ГИБДД. К таковым относятся отказ о возбуждении дела, копии протоколов и постановления об административных правонарушениях. Однако на деле это нововведение будет работать только в случае, если у страховой имеется возможность получить сведения из указанных документов самостоятельно, уточняет Autonews.ru.

И, наконец, третье новшество – с октября сведения о регистрации автомобиля страховщики будут получать самостоятельно. Для этого они могут воспользоваться автоматизированной информационной системой обязательного страхования. Однако при этом из правил ОСАГО не исключили обязанность автовладельца в течение трех рабочих дней сообщить страховщику данные о государственном регистрационном знаке.