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2 часа назад

Новости автомира: спрос на автозапчасти среди россиян вырос в 23 раза

Российская Газета

За год спрос на запчасти в онлайн-сегменте вырос в 23 раза. По всей видимости, это можно объяснить тем, что россияне предпочитают ремонтировать имеющиеся автомобили, а не переходить на новые.

Спрос на автозапчасти среди россиян вырос в 23 раза
Фото: iStockiStock

Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. Наибольшим спросом за последний месяц пользовались различные виды фильтров, свечи зажигания, высоковольтные провода, предохранители, колодки, тормозные диски, стойки стабилизатора и подшипники ступиц. Чаще всего россияне выбирают детали для южнокорейских, японских и китайских марок автомобилей. В сентябре наибольшим спросом пользовались запчасти для отечественных машин, а также иномарок массового сегмента - Renault Logan, Hyundai Solaris и Kia Rio.

В целом в сентябре россияне приобрели на маркетплейсе на 111 процентов больше автотоваров, чем годом ранее. Это и автохимия, и моторные масла, и чехлы на сиденья, и фары, и щетки и т.д. Наиболее динамичными темпами растет спрос на автопродукцию из Канады, Дании, Турции, Чехии и Узбекистана.

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