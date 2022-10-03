Спрос на автозапчасти среди россиян вырос в 23 раза

За год спрос на запчасти в онлайн-сегменте вырос в 23 раза. По всей видимости, это можно объяснить тем, что россияне предпочитают ремонтировать имеющиеся автомобили, а не переходить на новые.

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Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. Наибольшим спросом за последний месяц пользовались различные виды фильтров, свечи зажигания, высоковольтные провода, предохранители, колодки, тормозные диски, стойки стабилизатора и подшипники ступиц. Чаще всего россияне выбирают детали для южнокорейских, японских и китайских марок автомобилей. В сентябре наибольшим спросом пользовались запчасти для отечественных машин, а также иномарок массового сегмента - Renault Logan, Hyundai Solaris и Kia Rio.