Россияне стали чаще покупать автозапчасти в интернете

"Когда человек покупает какую-то запчасть, особенно человек несведущий, если он видит, что это ремень ГРМ, или генератор, или тормозные колодки, как он их проверит? Практически никак. Более того, даже специалисты зачастую проверить это не могут и не могут идентифицировать, что это за запчасть. Ее нужно обязательно повертеть в руках, будучи специалистом. И даже это не всегда дает результат, потому что зачастую становится понятно, что это низкосортный товар, только когда уже деталь установлена на автомобиле. А когда выяснилось, что она на самом деле низкого качества, прошло уже столько времени, что обращаться с претензиями нет смысла. Это уже износ, а не претензия к новому товару, который можно вернуть в течении двух недель".