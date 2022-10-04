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1 час назад

Россияне стали заметно чаще покупать автозапчасти в интернете

Авторадиоиещё 2

Россияне стали заметно чаще покупать автозапчасти в интернете. Спрос на детали для машин в сентябре вырос в 23 раза по сравнению с прошлым годом, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса Wildberries.

Россияне стали чаще покупать автозапчасти в интернете
Фото: ТАССТАСС

По данным этой площадки, больше всего в штуках за последний месяц автомобилисты приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, топливных фильтров, тормозных дисков и стоек стабилизатора. Насколько безопасно покупать запчасти онлайн, нам рассказал автоэксперт Максим Кадаков:

"Когда человек покупает какую-то запчасть, особенно человек несведущий, если он видит, что это ремень ГРМ, или генератор, или тормозные колодки, как он их проверит? Практически никак. Более того, даже специалисты зачастую проверить это не могут и не могут идентифицировать, что это за запчасть. Ее нужно обязательно повертеть в руках, будучи специалистом. И даже это не всегда дает результат, потому что зачастую становится понятно, что это низкосортный товар, только когда уже деталь установлена на автомобиле. А когда выяснилось, что она на самом деле низкого качества, прошло уже столько времени, что обращаться с претензиями нет смысла. Это уже износ, а не претензия к новому товару, который можно вернуть в течении двух недель".

Маркетплейсы объяснил растущий интерес к покупкам тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои машины, а не приобретать новые. Спрос на ремонт автомобилей тем временем практически не изменился.

Автоновости,Максим Кадаков,
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