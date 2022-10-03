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1 час назад

Новости автомира: китайский Exeed показал новый кроссовер, который позднее появится в России

Wroom.ru

Продажи кроссовера Exeed Yaoguang на китайском рынке начнутся в конце года, дата появления модели в России пока не известна.

Exeed показал новый кроссовер и обещал привезти его в Россию
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Новый Exeed Yaoguang придёт на смену кроссоверу Exeed TXL, который выпускается с 2018 года. Машина построена на той же платформе и имеет те же размеры, что предшественник (длина кузова — 4,78 метра). Однако одно существенное отличие по части техники всё же есть: Exeed Yaoguang получил подвеску с адаптивными амортизаторами.

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Дизайн кроссовера выполнен в новом фирменном стиле марки — с вертикальными полосками ходовых огней и оригинальным узором решётки радиатора.

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В салоне — традиционные уже два экрана на передней панели и массивная консоль с большим боксом между передними креслами. Режимы коробки передач здесь переключаются не джойстиком или шайбой, а подрулевым переключателем. Ещё одна фишка — дверные замки с электроприводом и компактными клавишами отпирания.

Wroom

На Exeed Yaoguang установили двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 261 л. с., уже использующийся на других машинах марки. А вот вместо роботизированной коробки здесь используется восьмиступенчатый автомат. Привод — полный, с муфтой в приводе задних колёс.

Недавно построенный завод в городе Циндао уже запустил производство новой модели, китайские дилеры начнут продажи в конце года. Компания уже пообещала привезти этот кроссовер в Россию, но когда это произойдёт — пока неизвестно.

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