Новое поколение хэтчбека VW Polo получило в базе светодиодные фары

Немецкий концерн Volkswagen представил новое поколение хэтчбека Polo для бразильского рынка. Новинка получила светодиодные фары уже в базовой комплектации. Бразильский хэтчбек отличается от европейского Volkswagen Polo отсутствием светящейся перемычки между передними фарами.

Светодиодные фары в базовой комплектации являются уникальным предложением для своего сегмента. Также машина получила цифровую приборную панель, климат-контроль, мультимедийную систему VW Play с поддержкой интернет-радио. В стандартной комплектации машина получила четыре подушки безопасности и систему предотвращения столкновений. Линейка двигателей представлена атмосферным 1.0 MPI и турбированым TSI того же объема. Их мощность 84 и 116 лошадиных сил. Двигатели предлагают с механикой или с шестиступенчатым автоматом.