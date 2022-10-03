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2 часа назад

Новости автомира: Volkswagen представил новое поколение хэтчбека Polo со светодиодными фарами

Южный автомобиль

Немецкий концерн Volkswagen представил новое поколение хэтчбека Polo для бразильского рынка. Новинка получила светодиодные фары уже в базовой комплектации. Бразильский хэтчбек отличается от европейского Volkswagen Polo отсутствием светящейся перемычки между передними фарами.

Новое поколение хэтчбека VW Polo получило в базе светодиодные фары
Фото: Volkswagen Volkswagen

Светодиодные фары в базовой комплектации являются уникальным предложением для своего сегмента. Также машина получила цифровую приборную панель, климат-контроль, мультимедийную систему VW Play с поддержкой интернет-радио. В стандартной комплектации машина получила четыре подушки безопасности и систему предотвращения столкновений. Линейка двигателей представлена атмосферным 1.0 MPI и турбированым TSI того же объема. Их мощность 84 и 116 лошадиных сил. Двигатели предлагают с механикой или с шестиступенчатым автоматом.

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