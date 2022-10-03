Haval снизила цены на кроссоверы на 50-200 тысяч рублей

Компания Haval снизила стоимость своих кроссоверов F7, F7x и Dargo для российского рынка. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». В октябре машины подешевели на 50-200 тыс. руб.

Фото: Haval Haval

Кроссовер Haval Dargo подешевел впервые с момента выхода на рынок, и сразу на 200 тыс. руб. Теперь в базовой комплектации он стоит не 3,2 млн, а 3 млн руб. В «топе» же за него просят не 3,75 млн, а 3,55 млн руб.

Автомобили F7 и F7x в октябре подешевели на 50-150 тыс. руб. в зависимости от версии. Так, Haval F7 стоит теперь от 2,3 до 3,15 млн руб, а F7x — от 2,4 до 3,25 млн руб.