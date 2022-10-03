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32 минуты назад

Новости автомира: Haval снизила цены на кроссоверы F7, F7x и Dargo в России

Газета.Ru

Компания Haval снизила стоимость своих кроссоверов F7, F7x и Dargo для российского рынка. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». В октябре машины подешевели на 50-200 тыс. руб.

Haval снизила цены на кроссоверы на 50-200 тысяч рублей
Фото: HavalHaval

Кроссовер Haval Dargo подешевел впервые с момента выхода на рынок, и сразу на 200 тыс. руб. Теперь в базовой комплектации он стоит не 3,2 млн, а 3 млн руб. В «топе» же за него просят не 3,75 млн, а 3,55 млн руб.

Автомобили F7 и F7x в октябре подешевели на 50-150 тыс. руб. в зависимости от версии. Так, Haval F7 стоит теперь от 2,3 до 3,15 млн руб, а F7x — от 2,4 до 3,25 млн руб.

В частности, в базовой версии Comfort обе модели стали доступнее на 150 тыс. руб, а в самых дорогих Premium и Tech Plus они подешевели на 50-100 и 100 тыс. руб. соответственно.

Автоновости,
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