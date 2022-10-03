Дебютировало семейство Toyota Corolla 2023 модельного года

Компания Toyota представила в Японии слегка обновленный вариант семейства Corolla двенадцатого поколения. К 2023 модельному году Corolla в JDM-варианте, предназначенном для внутреннего рынка, получила легкую коррекцию внешности, сохранив особый шильдик «С» спереди, а корпоративное лого — сзади. Ключевыми новшествами стали увеличенный дисплей мультимедийной системы и усовершенствованная гибридная силовая установка.

Фото: © Toyota © Toyota

Внешне изменений немного: можно заметить слегка подправленную оптику и решетку радиатора. Шильдики, как передний, так и задний, сохранили голубую обводку, указывающую на электрифицированную силовую установку. Также на выбор покупателям предоставили новые цвета кузова.

Toyota

Toyota

В салоне же появилась мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и более крупным дисплеем: его диагональ составляет 10,5 дюйма против прежних восьми дюймов. Опционально можно добавить модуль подключения к Wi-Fi. В оснащение вошли новые системы безопасности, включая Proactive Driving Assist. Она берет на себя управление и применение тормозов, помогая предотвратить опасное сближение с пешеходами, велосипедистами и припаркованным транспортом.

К 2023 модельному году Toyota Corolla научилась получать обновления «по воздуху», что позволит постоянно совершенствовать уже существующих помощников.

Toyota

Кроме этого, доработке подверглась гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового мотора. Теперь пару ему составляет улучшенный электродвигатель. Также были улучшены варианты с 1,5- и двухлитровым двигателями, которые стали более экономичными.

Стоимость седана Corolla стартует с 1 990 000 иен и доходит до 2 998 000 иен. В пересчете на рубли это равно от 795,5 тысячи до 1,2 миллиона, что дешевле рекомендованной и особенно дилерских цен Lada Vesta. За хэтчбек просят до 2 890 000 иен (1,15 миллиона рублей), а универсал — до 3 048 000 иен (1,2 миллиона рублей).