Названы реальные цены «антикризисной» Lada Niva Travel

В автосалонах продолжают продавать «антикризисные» автомобили Lada дороже рекомендованных розничных цен, в чем убедилась «Российская газета». На этот раз издание выяснило реальную стоимость упрощенной Niva Travel: наценка достигает четырехсот тысяч рублей. Так, например, цены на исполнение Black превышают 1,4 миллиона рублей при РРЦ в 1 миллион рублей, а базовую Niva Travel Classic продают за 1,3 миллиона вместо 998 тысяч рублей.

Фото: © Юрий Зубко / Российская Газета © Юрий Зубко / Российская Газета

Lada Niva Travel 2022 модельного года, также известная как «антикризисная», поступила в продажу в конце августа. Такой внедорожник лишен «сложной» электроники и оснащается механической кнопкой системы экстренного вызова при аварии ЭРА-ГЛОНАСС. АвтоВАЗ предлагает модель в трех комплектациях, Classic’22, Classic Plus и специальном исполнении Black, и все они попадают под госпрограмму льготного автокредитования.

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Ранее один из дилеров Lada заявил, что Niva Travel относится к категории моделей с невысоким спросом, и якобы поэтому эту модель продают без наценок к рекомендованной розничной цене, но могут предложить дополнительное оборудование: противотуманные фары, фаркоп, парктроники и так далее.

Юрий Зубко / Российская Газета

На снимке, сделанном «Российской газетой» в одном из автосалонов, указан прайс-лист на Lada Niva Travel Black: дилер просит за автомобиль 1 408 900 рублей, при этом рекомендованная цена этой версии составляет 1 058 900 рублей. В перечне приводится список основных базовых опций, а также дополнительное оборудование – «оклейка автомобиля пленкой, ковры салон+багажник». Выходит, что «допы» обойдутся клиенту в 350 тысяч рублей.

Версию Niva Classic можно купить у этого дилера за 1 293 900 рублей против рекомендованной цены в 998 900 рублей. По всей видимости, у данного экземпляра дополнительного оборудования на 295 тысяч рублей.