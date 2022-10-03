Geely Atlas на платформе Volvo оказался ненамного дороже предшественника

В Китае стартовали продажи нового Geely Boyue L, который пока не получил имя для экспортных рынков и будет параллельно продаваться с первой генерацией Boyue, известной на нашем рынке как Atlas.

Фото: Пресс-служба Geely Пресс-служба Geely

Boyue L, представленный в августе этого года, базируется на платформе CMA и имеет колёсную базу 2770 мм, что на 107 мм больше, чем у Boyue первого поколения. Соответственно по длине новинка также превосходит условного предшественника: 4670 мм (+ 126 мм). Ширина Boyue L - 1900 мм: плюс 69 мм к параметру Boyue, и на это повлияло увеличение колеи.

Базовая версия оснащается 181-сильным турбомотором 1.5 литра и 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями. Стоимость автомобиля с этим силовым агрегатом - от 129 800 юаней.

Пресс-служба Geely

Пресс-служба Geely

Пресс-служба Geely

Второй вариант - связка той же роботизированной трансмиссии и двухлитрового мотора 4G20TDJ на 218 л.с. Цены на Geely Boyue L начинаются от 151 800 юаней.

Самая дорогая модификация - с гибридной трёхступенчатой трансмиссией Hi-F Super - от 161 800 юаней.