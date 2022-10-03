Автосервисы, дилеры авто и эксперты рассказали РИА Новости, что Россия столкнулась с дефицитом запчастей. По их словам, самые большие проблемы возникли с кузовными деталями, лобовыми стеклами, коробками передач и двигателями премиальных немецких машин.

В автосервисе Fit Service также сообщили, что нет лобовых стекол, передних бамперов и стоек амортизатора для Toyota Сamry.

По оценке собеседников агентства, с января 2022 года запчасти в России подорожали на 35-65 процентов. Скачок цен связан с уходом из РФ европейских производителей, нестабильностью рубля и сложной логистикой.

«В связи с санкциями поставки организуют обходными путями. Транспортные расходы выросли, на это накладывается и повышение себестоимости из-за роста котировок сырья», - объяснил сооснователь сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

По подсчетам страховщиков, больше всего подорожали запчасти для Ford, Subaru, Suzuki, Volvo, Mazda, Renault и Audi. К примеру, моторное масло для Kia Rio и Hyundai Solaris выросло в цене на 40 процентов, а передние и задние колодки стали на 65 процентов дороже.

В «Ренессанс страховании» и сервисе по анализу рынка запчастей «Сток Про» заявили, что самый серьезный дефицит образовался с запчастями для Mercedes, BWM, Audi, Porsche.

«Особенно с кузовными деталями, лобовыми стеклами, сложными узлами (коробки передач, двигатели, дифференциалы). Эти комплектующие или очень непросто найти, или цены выросли в пять-десять раз», - заявил СEO сервиса Артем Потехин.

Он отметил, что лобовое стекло на кроссоверы Mercedes подорожало до 300-500 тыс. рублей.

С мая в РФ заработал параллельный импорт. Большинство сервисов и продавцов пока только осваивают эту схему и везут неоригинальные запчасти из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Индии и Турции.

В конце марта правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых брендов и видов продукции. Это означает, что некоторые товары можно ввозить в страну без разрешения правообладателя.