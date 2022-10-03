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1 час назад

Новости автомира: раскрыты схемы обмана автовладельцев при покупке ОСАГО

Рамблер

Россияне могут пожалеть о своем решении сэкономить на покупке полиса ОСАГО. Об этом заявил радио Sputnik заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Раскрыты схемы обмана автовладельцев при покупке ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, зачастую с мошенничеством сталкиваются в ходе оформления электронного полиса, а не бумажного.

В частности, как указал эксперт, человек может попасть на фишинговый сайт при его покупке. Там он может лишиться денежных средств, отметил специалист. Кроме того, часто граждане, стремящиеся сэкономить, приобретают полис «дешево» у посредника. Он, в свою очередь, вносит в базу РСА сведения о другом водителе с маленьким КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса), другой регион, дешевую машину. После этого он «фальсифицирует информацию на электронном бланке и предоставляет его гражданину», отметил Ефремов.

Когда наступает страховой случай, водитель выясняет в страховой фирме, что застрахован был не его автомобиль.

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Собеседник также рассказал о риске столкнуться с лжеагентом при покупке бумажного полиса. Часто им предлагается крупный дисконт. В действительности данный документ является подделкой, подчеркнул Ефремов. Водитель в случае ДТП будет обязан возместить ущерб за свой счет, если выяснится, что данный полис фиктивный.

Ранее сообщалось, что в России растет популярность покупки автомобилей в Китае через посредников. Motor.ru рассказал о нюансах такого приобретения. В частности, часто предусматривается полная предоплата, однако гарантии добросовестности сделки нет.

Автоновости,Сергей Ефремов,
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