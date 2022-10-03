КамАЗ построил продвинутый полигон за миллиард рублей

Камский автозавод завершил строительство продвинутого полигона, в который вложил миллиард рублей. Он расположен неподалеку от Научно-технического центра (НТЦ) в Набережных Челнах, что значительно ускорит и удешевит процессы разработки, надеются в компании. Полигон, который строили около четырех лет, подойдет для тестирования 80 процентов грузовой техники КамАЗа, включая беспилотные автомобили, а также большинства систем и узлов.

Фото: © КамАЗ © КамАЗ

Испытательный комплекс включает в себя десять сооружений. Длина основного тестового пути составляет 770 метров, ширина — 16 метров. На полигоне имеются вымощенная булыжником дорога для тестирования вибронагруженности и дорога с разными неровностями — обе шириной четыре метра. Управляемость будут проверять на динамической платформе диаметров 120 метров с искусственным орошением.

Для испытания систем активной безопасности и помощи водителю ADAS (аdvanced driver-assistance systems) предусмотрели дорогу с асфальтобетонным покрытием шириной 12 метров с тремя полосами движения. Дополняет тестовый участок тоннель с искусственным освещением — в нем планируется проверять настройки автосвета.

Также на территории комплекса выстроили небольшой городок площадью всего 235 на 106 метров для тестирования беспилотных автомобилей. В нем есть макеты зданий и имитированные перекрестки со светофорами, благодаря которым челнинцы будут оценивать работу автопилота.