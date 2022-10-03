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53 минуты назад

Новости автомира: ГИБДД начала ловить выезжающих на встречку с помощью квадрокоптеров

Никита Бородкин

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД начали следить за выезжающими на встречную полосу водителями с помощью квадрокоптеров. Как сообщает Autonews, лишь за первые восемь месяцев 2022 года на территории Ленинградской области произошло 219 дорожно-транспортных происшествий по вине автолюбителей, совершивших выезд на полосу встречного движения.

ГИБДД начала ловить выезжающих на встречку с помощью квадрокоптеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ГИБДД отметили, что выезд на встречную полосу — это рискованный маневр, часто связанный с превышением скорости. Всего в Ленинградской области в подобных авариях за 2022 год погибли 60 человек, еще 373 получили ранения различной степени тяжести.

Согласно правилам дорожного движения, выездом на «встречку» считается попадание на нее любой части автомобиля. Речь идет о дорогах с одной или двумя линиями сплошной разметки. Кроме того, наказывают и водителей, которые едут в обратном направлении односторонней дороги.

Сейчас для снижения числа ДТП инспекторы проводят профилактические рейды на аварийно-опасном участке автодороги «Скандинавия». Кроме квадрокоптеров сотрудники Госавтоинспекции используют стационарные приборы фиксации скоростного режима «КРИС-П».

Автоновости,ГИБДД,
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