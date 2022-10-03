Водородный пикап Ford Ranger появится в середине 2023 года

Австралийский автомобильный стартап H2X заявил, что уже в следующем году запустит производство и продажи водородных моделей Warrego. Машина построена на базе американского пикапа Ford Ranger. Как стало известно «Max-Cars», водородная установка пока проходит испытания в Нидерландах, чтобы получить сертификат, позволяющий продавать машину по всему миру.

Если машину одобрят, от ее выпуск запланирован на мощностях города Сейл в Австралии, штат Виктория. Автомобиль получит электромотор на 353 лошадиные силы и водородный мотор на 81 лошадиную сил. Вся эта мощность передается в систему полного привода, а полного бака водорода хватит на 450 километров пробега.