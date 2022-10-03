Водородный пикап Ford Ranger появится в середине 2023 года

Австралийский автомобильный стартап H2X заявил, что уже в следующем году запустит производство и продажи водородных моделей Warrego. Машина построена на базе американского пикапа Ford Ranger. Как стало известно «Max-Cars», водородная установка пока проходит испытания в Нидерландах, чтобы получить сертификат, позволяющий продавать машину по всему миру.
Если машину одобрят, от ее выпуск запланирован на мощностях города Сейл в Австралии, штат Виктория. Автомобиль получит электромотор на 353 лошадиные силы и водородный мотор на 81 лошадиную сил. Вся эта мощность передается в систему полного привода, а полного бака водорода хватит на 450 километров пробега.
Окончательная стоимость машины пока не названа. Последние цифры были озвучены год назад и начинались от 189,9 тысячи долларов за начальную комплектацию, вырастая до 250 тысяч долларов за «топ». По текущему курсу это от 10,5 млн рублей. Рынки сбыта водородной новинки пока неясны, но компания хочет продавать машины в Азии и Европе.