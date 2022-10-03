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11 минут назад

Новости автомира: названа реальная стоимость «антикризисной» Lada Niva Travel

Лера Букина

В автосалонах активно продают «антикризисные» автомобили Lada по цене, которая гораздо выше рекомендованной розничной. На это обратила внимание «Российская газета».

Названы реальные цены «антикризисной» Lada Niva Travel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, наценка за упрощенную Niva Travel доходит до четырех сотен тысяч рублей. Стоимость модели Black составляет более 1,4 миллиона рублей (РРЦ – 2 миллиона рублей). Базовая Niva Travel Classic доступна по цене в 1,3 миллиона, тогда как рекомендованная составляет 998 тысяч рублей.

Lada Niva Travel 2022 модельного года доступна в трех вариантах: Classic’22, Classic Plus и специальном исполнении Black. «Сложной» электроники в машинах нет.

В одном из автосалонов продают Lada Niva Travel Black за 1 408 900 рублей, тогда как рекомендованная стоимость этой версии - 1 058 900 рублей. Издание пришло к выводу, что за дополнительное оборудование автомобиля россияне заплатят 350 тысяч рублей.

Версия Niva Classic продается у этого же дилера за 1 293 900 рублей. РРЦ составляет 998 900 рублей.

Ранее сообщалось, что 7,6% акций компании Aston Martin Lagonda выкупил китайский автопроизводитель Geely.

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