Toyota прекращает выпуск культового внедорожника

Toyota FJ Cruiser готовится оставить последние рубежи: внедорожник прекращают продавать на Ближнем Востоке. Последняя партия "прощальных" автомобилей будет выпущена тиражом в тысячу экземпляров.
Фотографии FJ Cruiser компания не опубликовала, но уточнила, что все автомобили серии Final Edition будут окрашены в бежевый цвет, получат чёрные решётку радиатора, корпуса зеркал заднего вида, ручки дверей и бамперы. Кроме этого, внедорожники штатно оснастят 17-дюймовыми колёсами с дисками особого дизайна и подножкой.
Toyota FJ Cruiser Final Edition, как и обычный вариант внедорожника, предложат с V6 4.0 мощностью 270 л.с. по-прежнему будет оснащаться 4,0-литровым безнаддувным двигателем V6 мощностью 270 л.с., 5-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода с жёстким подключением передней оси.
"FJ Cruiser отправился в закат, оставляя неизгладимые воспоминания об одном из самых культовых внедорожников в богатой истории Toyota, - прокомментировал событие главный представитель представительства Toyota на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Кей Фуджита. - Выигрышное сочетание внедорожных возможностей, стиля и производительности автомобиля делает его одинаково удобным как в приключениях в пустыне, так и в повседневных поездках, и обеспечивает комфорт и надежность для водителей и пассажиров, куда бы они ни отправились".
В ОАЭ стоимость Toyota FJ Cruiser 2023 модельного года в обычном исполнении составляет 156 900 дирхам (примерно 43 тысячи долларов).