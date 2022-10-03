Toyota прекращает выпуск культового внедорожника

"FJ Cruiser отправился в закат, оставляя неизгладимые воспоминания об одном из самых культовых внедорожников в богатой истории Toyota, - прокомментировал событие главный представитель представительства Toyota на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Кей Фуджита. - Выигрышное сочетание внедорожных возможностей, стиля и производительности автомобиля делает его одинаково удобным как в приключениях в пустыне, так и в повседневных поездках, и обеспечивает комфорт и надежность для водителей и пассажиров, куда бы они ни отправились".