Changan Uni-K продают в Казахстане в 1,5 раза дешевле, чем в России

Китайская компания Changan вывела на рынок Казахстана флагманский кроссовер Uni-K. В соседней стране модель продают в тех же комплектациях, что и в России. Однако стоимость автомобиля существенно отличается. Если в нашей стране за переднеприводную версию Uni-K в базовой комплектации придется заплатить минимум 3,3 миллиона рублей, то в Казахстане за аналогичное исполнении дилеры просят 17,5 миллиона тенге (примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: Changan Changan

За полноприводную версию Uni-K в комплектации Luxe автосалоны Казахстана запрашивают 18,7 миллиона тенге (около 2,35 миллиона рублей). Топовую версию кроссовера Tech можно приобрести за 20 миллионов тенге (примерно 2,5 миллиона рублей). В России за такие же модификации придется заплатить минимум 3,47 и 3,58 миллиона рублей соответственно. Таким образом, приобрести флагманскую китайскую модель в Казахстане можно в полтора раза дешевле.

Changan Uni-K для стран СНГ оборудуют двухлитровым турбодвигателем мощностью 226 лошадиных сил. Пару агрегату составляет восьмидиапазонный «автомат». В оснащение кроссовера входят адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы и автоматического торможения, а также аудиосистема Sony и передние кресла с вентиляцией. Кроме того, уже в «базе» Uni-K оборудован панорамной крышей, светодиодной оптикой, а также 20-дюймовыми колесными дисками.