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1 час назад

Новости автомира: Автозавод "Москвич" может открыть дилерские центры в 23 городах

ТАССиещё 3

Автомобильный завод "Москвич" может открыть дилерские центры в 23 городах России, следует из сообщения предприятия.

Автозавод "Москвич" может открыть дилерские центры в 23 городах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Московский автомобильный завод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию, - отмечается в сообщении. - Московский автомобильный завод "Москвич" открыл прием заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России".

Дилерские центры планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и в Кемерово.

"В дальнейшем мы планируем расширение дилерской сети и на другие города, исходя из планов по сборке автомобилей "Москвич", - отмечается в сообщении.

Прием заявок продлится до 21 октября. В планах компании - создание развитой сети дилеров, которые смогут оказывать высококачественное техобслуживание автомобилям бренда. Кроме того, так как на заводе планируется создавать и электрокары, для использования в том числе службами такси, каршеринга и доставки, то одним из критериев к дилеру будет готовность "создать соответствующую инфраструктуру для их [автомобилей] демонстрации, продажи и обслуживания".

О заводе

Французская компания Renault владела московским автозаводом с 1998 года. В марте 2022 года она объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Столичный завод "Рено Россия" стал собственностью правительства Москвы. Сейчас завод переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

На заводе планируется производить электрические машины. Ежегодная потребность только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 тыс. до 60 тыс. электромобилей.

Автоновости,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Правительство Москвы,
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