Полный отказ Audi от моделей с ДВС намечен на 2033 год

В «зелёной» линейке Audi в дальнейшем будут представлены компактные городские автомобили и вместительные универсалы.

Фото: Audi Audi

Компания Audi в соответствии с актуальными мировыми тенденциями продолжает активно вкладываться в разработку и выпуск собственных электромобилей. Как стало известно ранее, с 2026 года в списке проектов немецкого производителя будут только «зелёные» модели, однако с конвейеров по-прежнему будут сходить и автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Полный отказ от машин с ДВС в Audi наметили на 2033 год.

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Как в интервью изданию Top Gear рассказал глава отдела исследований и разработок Audi Оливер Хоффманн, уже к 2027 году у немецкой марки будут электромобили во всех основных сегментах. Предполагается, что в модельном ряду бренда найдутся полностью «зелёные» автомобили размером с A3, A4, A6, A7 и A8, а также различные SUV тех же габаритов, что и нынешние варианты с ДВС.

Концепт Audi AI:ME

Он отметил, что поклонникам марки стоит ждать «электрохэтч», который будет исполнять роль компактного ситикара. Оливер Хоффманн отметил, что Audi уже разработала несколько соответствующих концептов (в их числе представленный весной 2019 года шоу-кар AI: ME). «Мы видим высокий спрос на маленькие автомобили в электрическом мире», — добавил спикер.

Кроме того, в линейке «электричек» будут и модели, аналогичные нынешним вместительным универсалам марки с прибавкой Avant к названию. Топ-менеджер вспомнил о концепте Audi A6 Avant e-tron и пояснил, что этот шоу-кар «даёт очень чёткое представление о будущих автомобилях PPE». Напомним, платформа PPE (Premium Platform Electric) используется для разработки моделей брендов Audi и Porsche (оба входят в состав немецкого концерна Volkswagen).

Концепт Audi Grandsphere

Также в списке новинок появятся электромобили, созданные в рамках проекта Artemis. Ожидается, что первенец, который станет электрической версией Audi A8, позаимствует часть решений для оформления экстерьера и интерьера у концепта Grandsphere, представленного в сентябре 2021 года. Предполагается, что производство этого автомобиля стартует в 2026 году.

Никаких подробностей об электрических преемниках спортивных автомобилей Audi – TT и R8 – Оливер Хоффманн пока не сообщил. Отметим, в Европе на продажи TT в прошлом году пришлось 5812 экземпляров (на 22,8% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом), а R8 здесь же разошёлся тиражом в 666 экземпляров (на 10,8% меньше, чем годом ранее).