Японская Isuzu оценивает возможность продолжить работу в России

Японская компания Isuzu Motors заявила РИА «Новости», что оценивает возможность продолжения деятельности в России.
На прошлой неделе японская газета Yomiuri сообщила, что Isuzu, может прекратить выпуск автомобилей на своем заводе в России. Соответствующее решение компания может принять из-за невозможности поставок запчастей для сборки автомобилей на ульяновском автозаводе.
«В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности», — заявили информагентству в компании.
24 сентября сообщалось, что японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России.
За день до этого стало известно, что Toyota объявила о прекращении производства автомобилей на российском предприятии в Санкт-Петербурге.