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1 час назад

Новости автомира: японская Isuzu изучает возможность продолжения работы в России

Газета.Ruиещё 1

Японская компания Isuzu Motors заявила РИА «Новости», что оценивает возможность продолжения деятельности в России.

Японская Isuzu оценивает возможность продолжить работу в России
Фото: IsuzuIsuzu

На прошлой неделе японская газета Yomiuri сообщила, что Isuzu, может прекратить выпуск автомобилей на своем заводе в России. Соответствующее решение компания может принять из-за невозможности поставок запчастей для сборки автомобилей на ульяновском автозаводе.

«В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности», — заявили информагентству в компании.

24 сентября сообщалось, что японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России.

За день до этого стало известно, что Toyota объявила о прекращении производства автомобилей на российском предприятии в Санкт-Петербурге.

Автоновости,Isuzu,Mazda,Toyota,
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