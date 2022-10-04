В России вдвое подорожает проезд по платным трассам

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановление правительства сообщило, что в России увеличат максимальные тарифы для проезда по платным автотрассам. Индексация произойдет для всех категорий транспорта. Стоимость передвижения за километр пути увеличат до пяти-восьми рублей вместо нынешних трех. Таким образом, тарифы вырастут вдвое. По мнению авторов инициативы, существующий ценник, который рассчитывали в 2015 году, не соответствует экономической ситуации.

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Для легкового транспорта максимальная стоимость километра пути на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-3 «Украина» составит пять рублей. На новых автодорогах, таких как М-12 Москва–Казань, тариф вырастет до восьми рублей за километр. Кроме того, подорожает цена проезда для грузовиков и автобусов. При этом постановление не коснется объектов, построенных в рамках концессий, заключённых до 2013 года. К таким трассам относятся платные участки М-11 «Нева» и северный обход Одинцово.

В Минтрансе подорожание объясняют увеличением себестоимости строительства, содержания и ремонта автодорог. Кроме того, повышение максимального тарифа позволит обеспечить гибкое тарифное регулирование при соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автодорог. Нововведения позволят ускорить реконструкцию и капитальный ремонт платных трасс.