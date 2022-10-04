АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без электроусилителя руля

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал выпуск автомобилей Lada Granta без электрического усилителя руля. Об этом сообщает паблик Avtograd News во "ВКонтакте".

"АвтоВАЗ" приступил к сборке автомобилей Lada Granta в комплектации без электро усилителя рулевого управления, в плане на октябрь месяц текущего года значится выпуск 2 300 таких машин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день неизвестно, будут ли партии таких автомобилей выпускаться постоянно или нет. Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" заблокировал продажи 6,5 тыс. автомобилей Lada Granta из-за дефекта.