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56 минут назад

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без электроусилителя руля

Газета.Ruиещё 1

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал выпуск автомобилей Lada Granta без электрического усилителя руля. Об этом сообщает паблик Avtograd News во "ВКонтакте".

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без электроусилителя руля
Фото: Lada Lada

"АвтоВАЗ" приступил к сборке автомобилей Lada Granta в комплектации без электро усилителя рулевого управления, в плане на октябрь месяц текущего года значится выпуск 2 300 таких машин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день неизвестно, будут ли партии таких автомобилей выпускаться постоянно или нет. Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" заблокировал продажи 6,5 тыс. автомобилей Lada Granta из-за дефекта.

Речь идет о неисправных датчиках скорости. Такой дефект дилерам придется устранять своими силами.

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