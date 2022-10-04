Министерство транспорта предложило повысить стоимость проезда автомобилей по платным дорогам с 3 до 5–8 рублей за километр. Повышение тарифов запланировано и для автобусов и грузовиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подготовленную ведомством новую редакцию проекта постановления правительства.

Пересмотреть планируется тарифы как для реконструированных трасс, так и для построенных заново. В частности, на государственных трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), максимальный тариф будет повышен с нынешних до 5 рублей за 1 км. Если трасса построена с нуля, как, например, Центральная кольцевая автодорога, тариф может подняться с 3 до 8 рублей.

Необходимость роста стоимости проезда по платным трассам в Минтрансе объяснили тем, что тарифы рассчитывались в реалиях 2015 года, а с тех пор цены выросли. Так, себестоимость строительства дорог подорожала в среднем на 12%.

При этом в проекте постановления отмечается, что оно не будет распространено на объекты, построенные в рамках концессий, заключенных до 2013 года, то есть платных участков М-11 «Нева» 15–58-й км и северного обхода Одинцово. А также не коснется Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платных участков в Псковской области, платного моста через реки Кама и Буй в Удмуртии и других дорог, не имеющих федерального значения.

В Минтрансе также отметили, что владельцы грузовиков подорожания не ощутят, так как цена за поездку в 300 км по платным дорогам составит для них 804 рубля, что при стоимости перевозимого груза от 1 млн рублей не превышает 0,08%.

В свою очередь представители транспортной отрасли раскритиковали инициативу Министерства транспорта, подчеркнув, что в нынешних условиях роста цен на запчасти и топливо «перевозчиков следовало бы поддержать, а не поднимать тарифы».